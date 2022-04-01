Грузия заявила, что присоединится к санкциям против России

Саломе Зурабишвили. Фото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью с телеканалом CNN заявила, что Грузия присоединяется к введенным ранее против России международным санкциям.

Зурабишвили сравнила ситуацию в Украине с событиями, которые Грузия пережила в 2008 году, когда Южной Осетии и Абхазии Россией была присвоена независимость.

"Но в этот раз, я думаю, все будет обстоять по-другому. Потому что российские цели [в Украине] не были достигнуты", - сказала Зурабишвили.

Что касается антироссийских санкций международного сообщества, Грузия их поддерживает.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против России, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - заявила Зурабишвили.

Грузия также поддерживает международные резолюции в поддержку Украины.

Напомним, в начале марта Грузия подала заявку на вступление в ЕС. Однако канцлер Германии Шольц заявил, что это "не тот вопрос, о котором может идти речь".

На днях глава Южной Осетии объявил о вхождении в состав России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963057-gruziya-zayavila-chto-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-protiv-rossii/