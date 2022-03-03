Канада и Япония введут новые санкции против России

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Власти Канады и Японии приняли решение ввести новые антироссийские санкции на фоне ситуации вокруг Украины.

Как пишет ТАСС, глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о новых санкциях в ответ на действия РФ в Украине.

Новые меры накладывают ограничения на 10 ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России - "Роснефти" и "Газпрома".

Канадские власти отметили, что ограничения призваны "оказать дополнительное давление на руководство России".

Отмечается, что списка лиц, внесенных в санкционный пакет, в документе нет.

Кроме того, в Канаде расширили санкционный список против России, о котором было объявлено ранее. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

В него добавили зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Тем временем, власти Японии сообщили о том, что намерены заморозить активы четырех российских банков. Полный их список на данный момент не называется, однако он включает банк ВТБ.

Напомним, что ранее Генассамблея ООН потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958982-kanada-i-yaponiya-vvedut-novye-sanktsii-protiv-rossii/