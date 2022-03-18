Власти Японии ввели дополнительные санкции против России и россиян

Флаг Японии. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Власти Японии обновили санкционный список и включили в него 15 человек и девять организаций из России, передает РИА Новости.

Отмечается, что все активы людей и организаций, находящихся под санкциями, будут заморожены в Японии.

В списке оказались официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина, бизнесмен Сулейман Керимов и депутат Госдумы Андрей Скоч.

Япония также внесла в список российские организации: "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Роснефть Аэро", НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО НПК "Уралвагонзавод", судостроительное предприятие "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".

Ранее власти Японии ввели санкции против 17 россиян, среди них есть депутаты Госдумы, бизнесмены и их родственники.

Кроме того, Япония запретила вывозить в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961392-vlasti-yaponii-vveli-dopolnitelnye-sanktsii-protiv-rossii-i-rossiyan/