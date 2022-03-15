Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Власти Японии ввели санкции против 17 россиян, среди них есть депутаты Госдумы, бизнесмены и их родственники, передает РИА Новости со ссылкой на японский МИД.

Санкции, введенные Японией, предусматривают заморозку активов в их стране, запрет на денежные переводы указанным лицам. В список вошли председатель ЦК КПРФ и депутат Госдумы России Геннадий Зюганов, депутаты Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев. Санкции также направлены на бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука – Кирилла Ковальчука, Бориса Ковальчука, Киры Ковальчук, Степана Ковальчука и Татьяны Ковальчук.

Ранее правительство Австралии заявило, что вводит санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960711-yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-17-deputatov-i-biznesmenov-iz-rossii/