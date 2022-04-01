Белый дом назвал рост рубля "искусственным"

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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на минувшем пресс-брифинге заявила, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля". Соответствующее объявление опубликовано на сайте администрации Байдена.

"Это искусственная поддержка рубля российским Центральным банком и российским правительством <…> По сути, они принимают искусственные меры для поддержки курса рубля", - заявила Бедингфилд.

По ее словам, введенные против России санкции работают. И экономика этой страны сейчас находится не в лучшем состоянии. Соответственно сегодняшние показатели валюты уже не являются адекватным индикатором ситуации в России.

Как свидетельствуют данные на сайте Московской биржи, курс российской валюты достиг показателей в 83,2 рубля за доллар и 92,5 рубля за евро, по состоянию на четверг.

Ранее Путин подписал указ о запрете поставки газа в "недружественные страны" не за рубли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963053-belyy-dom-nazval-rost-rublya-iskusstvennym/