Япония сообщила о введении санкций против Беларуси

Фумио Кисида. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента сообщил, что Япония введет санкции против Беларуси уже на этой неделе, передает РИА Новости.

Санкции Японии могут быть введены против высокопоставленных лиц Беларуси, включая самого президента Лукашенко.

"Что касается санкций против Беларуси, то с учетом ее очевидной причастности к вторжению России на Украину, то я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе", - сказал Кисида.

Кисида не ответил прямо на вопрос о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

"Относительно мер по запрету пролета российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7", - сказал премьер-министр.

Ранее Япония ввела персональные санкции против Путина и его окружения, а также экспортные ограничения против 49 компаний и организаций России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958814-yaponiya-soobschila-o-vvedenii-sanktsiy-protiv-belarusi/