Япония ввела персональные санкции против Путина и его окружения

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Министерство иностранных дел Японии рассказало, на кого именно распространяются их санкции, передает РИА Новости.

В связи с российско-украинским конфликтом министерство иностранных дел Японии ввело антироссийские санкции.

Персональные ограничения затронули президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, главу минобороны Сергея Шойгу, а также еще трех представителей правительства.

Экспортные санкции со стороны Японии коснулись 49 компаний и организаций. В их число также вошли ФСБ, ГРУ, "Сухой", МиГ, Ростех.

Помимо этого японское правительство заявило о возможности введения санкций против высокопоставленных чиновников Беларуси.

Напомним, ранее страны Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России за военную спецоперацию в Украине.

Они приняли решение отключить от системы SWIFT несколько российских банков, запретили вещание российских СМИ Russia Today и Sputnik и ввели другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958525-yaponii-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-putina-i-ego-okruzheniya/