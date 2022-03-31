Часть российских войск вывели с Чернобыльской АЭС, сообщили СМИ

Саркофаг над 4 энергоблоком ЧАЭС. Фото: Getty Images/ German Meyer

Высокопоставленный представитель министерства обороны США рассказал, что часть российских войск была выведена с территории Чернобыльской АЭС, передает CNN.

Известно, что в первые дни войны в Украине Чернобыльская АЭС была захвачена российскими военными. Международные эксперты выразили опасение, что стандарты безопасности внутри зоны отчуждения будут нарушены.

Кроме того, поступали многочисленные сообщения о лесных пожарах рядом с атомной электростанцией. Также пострадала лаборатория рядом с ЧАЭС, которая использовалась для мониторинга радиоактивных отходов.

Часть российских войск была выведена на следующий день после переговоров Украины и России. На встрече 29 марта, которая прошла в Стамбуле, российская делегация пообещала сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962897-chast-rossiyskih-voysk-vyveli-s-chernobylskoy-aes-soobschili-smi/