Китай не исключил возможности оплаты при торговле энергоносителями с Россией в юанях или рублях

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Министерство иностранных дел Китая прокомментировало возможность оплаты при торговле энергоносителями с Россией не в американских долларах, а в юанях или рублях, передает ТАСС.

"При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты", - сказали в китайском министерстве иностранных дел.

Компании КНР будут активнее использовать в торговле с Россией юани и рубли "на равноправной и взаимовыгодной основе". При этом будут учитывать изменения ситуации на рынке.

Ранее о выплатах в юанях вместо доллара при поставке нефти в Китай сообщили в Саудовской Аравии. О расчетах в нацвалютах и отказе от доллара заговорили в Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962885-kitay-ne-isklyuchil-vozmozhnosti-oplaty-pri-torgovle-energonositelyami-s-rossiey-v-yuanyah-ili-rublyah/