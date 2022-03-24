Украина сообщила МАГАТЭ о лесных пожарах рядом с Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС. Фото: Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Международное агентство по атомной энергии в официальном Twitter сообщило о лесных пожарах возле Чернобыльской АЭС.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства", - говорится в сообщении.

Агентство продолжает обмениваться информацией с органом ядерного регулирования Украины.

И. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что большинство пожаров около ЧАЭС было локализовано. И благоприятных условий для их распространения не зафиксировано, передает Укринформ.

"За последние две недели было больше 30 пожаров зафиксировано. В последнюю неделю было зафиксировано еще пять пожаров дополнительно. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализованы. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", - сказал Стрелец.

Концентрация цезия в воздухе не превышает допустимых норм.

Напомним, в конце февраля российские войска сообщили о захвате территорий на ЧАЭС. Позже стало известно, что персонал станции работал без смены две недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961873-ukraina-soobschila-magate-o-lesnyh-pozharah-ryadom-s-chernobylskoy-aes/