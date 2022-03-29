Глава МАГАТЭ прибыл в Украину для переговоров с правительством

Чернобыльская АЭС. Фото: chnpp.gov.ua

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило на сайте, что небольшие запасы ядерных материалов исследовательского центра в Харькове остались нетронутыми после недавнего обстрела самого здания.

В результате обстрела здания пострадали также теплоизоляция и зал для проведения экспериментов.

"Объект, который ранее пострадал от обстрелов во время конфликта, использовался для исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Его ядерный материал подкритичен - цепная ядерная реакция невозможна - и запасы радиоактивности невелики", - сказано в публикации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину для переговоров с правительством. Агентство собирается оказать стране техническую помощь, чтобы обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов.

В ходе визита Гросси посетит одну из украинских АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962612-glava-magate-pribyl-v-ukrainu-dlya-peregovorov-s-pravitelstvom/