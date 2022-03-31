Украина передала США список необходимой военной помощи

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Украина передала в Конгресс США список военной помощи, куда вошли необходимое вооружение, ремонт военного оборудования и авиации для транспортировки оружия, передает CNN.

Также в списке числятся разведывательно-ударные дроны, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами, самолет ближней воздушной поддержки.

Требуется ремонт бронетехники в соседних странах и военной техники, включая мобильные военно-медицинские госпитали.

Украинской стороне также необходимы боевые самолеты, включая штурмовик российского производства Су-25. А также артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оптическое оборудование для наблюдения.

Ранее Пентагон решил ускорить производство Javelin и Stinger. Так как их запасы из-за постоянных поставок в Украину истощились.

В середине марта Байден объявил о выделении Украине военной помощи на сумму более миллиарда долларов. Сумма поступит из помощи в размере 13,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962893-ukraina-peredala-ssha-spisok-neobhodimoy-voennoy-pomoschi/