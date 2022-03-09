МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС. Фото: chnpp.gov.ua

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что с момента захвата Чернобыльской АЭС российскими военными персонал электростанции работает без смены уже две недели, передает DW.

Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности неотрывно несут службу на атомной электростанции с того времени, как российские военные захватили Чернобыльскую АЭС.

Отмечается, что сотрудники электростанции получают еду, воду и необходимые лекарства в ограниченном количестве, из-за чего ситуация ухудшается. В заявлении МАГАТЭ также говорится, что они не могут связаться с мониторинговым оборудованием, контролирующим нахождение на месте всех ядерных материалов.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой", – сказал Гросси.

Он предложил представителям Украины и России провести переговоры о гарантиях безопасности украинских ядерных объектов на территории АЭС или в другом месте.

Ранее украинские власти заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959791-v-magate-zayavili-ob-uhudshenii-sostoyaniya-personala-na-chernobylskoy-aes/