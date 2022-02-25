Российские войска сообщили о захвате территории в районе Чернобыльской АЭС

Город Припять. Иллюстративное фото: Pexels

Российские войска в минувший четверг взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Вчера, 24 февраля т.г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", - сказал Конашенков.

Он добавил, что показатели радиоактивного фона в районе АЭС в норме. Работники электростанции продолжают работу в штатном режиме.

"Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - отметил он.

Тем временем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило на официальном сайте, что пристально следит за ситуацией в Украине.

Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси был проинформирован украинской стороной, что Чернобыльская АЭС была взята под контроль "неустановленными ВС". Хотя пострадавших или разрушений не было.

"Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", - сказано в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957978-rossiyskie-voyska-soobschili-o-vzyatii-pod-kontrol-territorii-v-rayone-chernobylskoy-aes/