Переговоры России и Украины: что решили делегации на встрече 29 марта

Делегации двух стран. Фото: Lokman Akkaya/Anadolu Agency/Getty Images

Сегодня, 29 марта, в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсуждали условия прекращения военного конфликта, начавшегося в конце февраля.

Как пишет РИА Новости, по итогам переговоров российские власти приняли решение сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Часть войск будет выведена из указанных районов.

В ответ на это украинскую сторону призвали "строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными".

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал прошедшую в Стамбуле встречу "конструктивной". Он заявил, что по итогам переговоров Россия сделает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта. Речь идет о военной и политической составляющих.

"Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал Мединский.

Также помощник президента РФ указал, что официальный Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем следующие 15 лет, а также пообещал отказаться от вступления в военные союзы.

Тем не менее, указывается, что стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно.

"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - сказал Мединский.

В свою очередь, глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН.

"Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", - сказал Арахамия.

Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962652-peregovory-rossii-i-ukrainy-chto-reshili-delegatsii-na-vstreche-29-marta/