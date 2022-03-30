Польша заявила о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае

Матеуш Моравецкий. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал на пресс-конференции о планах страны в ближайшие месяцы уже полностью отказаться от поставки российского угля, передает ТАСС.

Польское правительство решилось на это, несмотря на то, что не все страны ЕС высказались в пользу этой идеи.

"На совете министров мы приняли план отказа от угля. Мы делаем это вопреки правилам, которые там существуют", - сказал Моравецкий.

Совет министров страны принял план. Теперь он должен получить утверждение парламента и быть подписан президентом Польши.

"Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля", - сказал Моравецкий.

Правительство Польши сделает все, чтобы отказ от угля из России не "ударил по кошельку" граждан. Сейчас они планируют заменить российские поставки углем из Колумбии, ЮАР или Австралии, которые, как планируется, не должны быть дороже.

Тем временем в Германии ввели первый уровень режима предупреждения ЧС из трех по газоснабжению. Это означает, что теперь потребление газа по стране будет максимально сокращено и газовый рынок будет подвержен постоянному мониторингу.

Таким образом, Германия готовится к возможным перебоям в поставках российского газа. Хотя безопасность поставок гарантируется.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.

Напомним, Путин в ходе совещания сказал, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам". Этому воспротивились в ЕС. Шольц отклонил данное требование, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала выплату рублями попыткой России обойти санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962791-polsha-zayavila-o-planah-polnostyu-otkazatsya-o-rossiyskogo-uglya-v-aprele-ili-mae/