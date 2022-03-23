Путин: Россия переведет расчеты за поставку газа в Европу в рубли

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам".

"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.

Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с нашего природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - отметил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.

"Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли", - добавил он.

Напомним, ранее глава государства прокомментировал санкции в отношении российских паралимпийцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961839-putin-rossiya-perevedet-raschety-za-postavku-gaza-v-evropu-v-rubli/