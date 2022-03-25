Шольц отклонил требование России о выплате за газ в рублях

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 в четверг отклонил требование российского правительства о выплате за газ в рублях, передает Politico.

По словам Шольца, большая часть существующих соглашений предусматривает оплату за газ в долларах или евро.

"На данный момент мы узнали, что везде существуют фиксированные контракты, включающие валюту, в которой производятся платежи. И в большинстве случаев там говорится о евро или долларах", - сказал Шольц.

Он отметил, что в случае необходимости Европа отреагирует ответными санкциями. Но при этом не уточнил, что может послужить поводом для их введения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что расчеты за поставку газа "недружественным странам" будут переведены в рубли. Таким образом, платежи в долларах и евро не принимаются.

В ответ глава Еврокомиссии назвала выплату за газ в рублях попыткой России обойти санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962105-sholts-otklonil-trebovanie-rossii-o-vyplate-za-gaz-v-rublyah/