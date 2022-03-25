Глава ЕК назвала выплату за газ в рублях попыткой России обойти санкции

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита ЕС 24 марта в Брюсселе заявила, что они не позволят плату за газ из России рублями, передает Радио Свобода.

"Это было бы односторонним решением и явным нарушением договора, а также попыткой обойти ограничения. Мы не позволим обхода наших санкций", - сказала глава Еврокомиссии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что расчеты за поставку газа "недружественным странам" будут переведены в рубли. Таким образом, платежи в долларах и евро не принимаются.

На заявление Путина отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если какая-либо страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно что помогать Украине одной рукой и помогать русским убивать украинцев другой", - написал от в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962076-glava-ek-nazvala-vyplatu-za-gaz-v-rublyah-popytkoy-rossii-oboyti-sanktsii/