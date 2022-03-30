Борис Джонсон захотел поставить Украине "более смертоносное" оружие

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Газета Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил кабинету министров, что думает о поставке в Украину "более смертоносного" вооружения.

Что именно за оружие, не уточнили. Скорее всего речь идет о "средствах дальнего огневого поражения".

Но для этого украинским военнослужащим потребуется дополнительное обучение в других странах.

Тем временем постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила в обращении, что их страна готова "сыграть роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

"Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом - да", - сказала Вудворд.

За все время с начала военных действий с британской стороны было направлено 400 миллионов фунтов стерлингов. И сейчас для Великобритании в приоритете посодействовать завершению войны и выводу российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962756-boris-dzhonson-zahotel-postavit-ukraine-bolee-smertonosnoe-oruzhie/