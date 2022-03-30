Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС из-за ситуации с газом

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о введении режима раннего предупреждения ЧС на тот случай, если будет прекращена поставка газа из России.

На сайте Министерства экономики Германии говорится, что в правительстве будет создан кризисный штаб.

"Чтобы подготовиться к этой ситуации, сегодня я активировал уровень раннего предупреждения... это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации", – заявил Хабек.

Глава Минэкономики Германии отметил, что их страна на данный момент обеспечена энергоресурсами, а их газохранилища заполнены на 25 процентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование российского правительства о выплате за газ в рублях. Он также заявил, что их страна уже в этом году сможет отказаться от импорта угля и нефти из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962785-germaniya-vvela-rezhim-rannego-preduprezhdeniya-chs-iz-za-situatsii-s-gazom/