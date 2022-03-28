Боррель: ЕС может отказаться от газа из России в течение двух лет

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет, передает Sky News Arabia.

"В течение двух лет Европа откажется от российского газа", – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Боррель отметил, что в планах Евросоюза задействовать различные источники для поставок данного топлива.

"Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их", – добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование российского правительства о выплате за газ в рублях. По его словам, большая часть существующих соглашений предусматривает оплату за газ в долларах или евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита ЕС также заявила, что они не позволят плату за газ из России рублями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962332-borrel-es-mozhet-otkazatsya-ot-gaza-iz-rossii-v-techenie-dvuh-let/