Австралия ввела запрет на въезд Путина в страну

Владимир Путин. Фото: ALEXEY NIKOLSKY/Sputnik/AFP via Getty Images

Правительство Австралии ввело запрет на въезд Владимира Путина в страну и еще ряд финансовых ограничений в отношении президента России и его ближайших соратников, передает РИА Новости.

"Целевые финансовые санкции Австралии и запреты на въезд вступили в силу для российского президента и остальных постоянных членов Совета Безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - говорится в сообщении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на встрече с министром обороны Шойгу и главой Генштаба Герасимовым приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

Генерал-майор России объяснил, что это означает.

Тем временем Украина направила в Гаагский суд иск против России. И призвала к срочному слушанию Международного суда ООН.

Также мы писали, что глава Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958302-avstraliya-vvela-zapret-na-vezd-putina-v-stranu/