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Киев призвал к срочному слушанию Международного суда ООН против России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Украины при организации Сергей Кислица.

Слова Сергея Кислица опубликовало РИА Новости.

"Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда", - цитирует издание.

Как отметил политик, Украина хотела бы, чтобы суд принял решение, предписывающее России прекратить операцию на Украине.

Напомним, накануне Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против Российской Федерации.

Между тем Совбез ООН принял резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958295-kiev-prizval-k-srochnomu-slushaniyu-mezhdunarodnogo-suda-oon-protiv-rossii/