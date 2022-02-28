"Настало время жестко отомстить": Кадыров пригрозил Западу ответными санкциями

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни заявил о том, что ЧР готова ввести ответные меры против стран и лидеров, вводящих множественные санкции против России.

Об этом Кадыров рассказал в своем официальном Telegram-канале.

Политик в своем сообщении призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главу британского МИД Лиз Трасс, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евродипломатии Жозепа Борреля отказаться от своих заявлений.

В противном случае, по словам главы Чечни, страна введет против них следующие санкции:

Закрыть чеченское небо для полетов их джетов;

Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках;

Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;

Признать "гнусным пережитком средневековья" левостороннее движение;

Признать, что "не бывает английского чая".

Кадыров дал европейским лидерам время на раздумья до "31 февраля".

"Это будет примером и для других государств. Впредь думайте, прежде чем вводить какие-то санкции", - резюмировал чеченский лидер.

Напомним, что ранее Турция объявила о закрытии проливов для военных кораблей России и Украины. FIFA, в свою очередь, запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием российских команд.

Кроме того, недавно в ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ в связи с ситуацией в Украине. Также в ответ на прошлые ограничения российский "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958298-nastalo-vremya-zhestko-otomstit-kadyrov-prigrozil-zapadu-otvetnymi-sanktsiyami/