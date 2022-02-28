"Эта страна – одна из нас": глава Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время одного из последних интервью заявила о том, что Украина может войти в состав Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен дала интервью телеканалу Euronews, в ходе которого сказала, что ЕС отвечает на действия России в Украине жесткими санкциями в финансовой и экономической сферах.

Кроме того, она отметила, что в отношении Беларуси применяется "зеркальное отражение" тех санкций, что введены против России. Также она высказалась о необходимости убедиться, чтобы у РФ и РБ не было никакой возможности обойти ограничения.

Далее Урсула фон дер Ляйен заявила об "огромной солидарности" с Украиной. При этом она признала, что европейцам придется "заплатить цену" за санкции ЕС против России.

"Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники – все это указывает на глубокую солидарность с Украиной.

В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на нее. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит", – сказала глава Еврокомиссии.

Собеседница политика упомянула, что некоторые европейцы на фоне происходящих событий начали говорить о вступлении Украины в состав Европейского союза.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях.

Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье", – ответила Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новый пост на своей официальной странице в Twitter, в котором сообщил, что говорил по телефону с главой Еврокомиссии. Одной из тем разговора, в частности, был вопрос вступления Украины в ЕС.

Напомним, что ранее Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по ситуации в Украине. Также Киев призвал к срочному слушанию Международного суда ООН против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958297-eta-strana-odna-iz-nas-glava-evrokomissii-vyskazalas-o-vstuplenii-ukrainy-v-es/