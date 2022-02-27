Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

Об этом Путин заявил на встрече с Минобороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым, пишет ТАСС.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", — заявил Путин.

Он также отметил такие недружественные действия западных стран как нелегитимные санкции в сфере экономики.

Согласно справочника по терминологии на сайте Министерства обороны РФ, "стратегические силы" предназначены "для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958255-putin-prikazal-perevesti-sily-sderzhivaniya-v-osobyy-rezhim-boevogo-dezhurstva/