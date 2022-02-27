Что означает особый режим боевого дежурства сил сдерживания, который ввел Путин

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Доктор военно-технических наук генерал-майор России Борис Соловьев объяснил "Комсомольской правде", что означает особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, который сегодня приказал ввести президент РФ Владимир Путин.

В справочнике по терминологии на сайте Министерства обороны РФ указано, что "стратегические силы" предназначены "для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".

Генерал-майор РФ Борис Соловьев поясняет, что стратегические ядерные силы в России существуют уже давно. Во время недавних учений с запусками ракет под руководством Путина стал звучать новый термин - стратегические силы сдерживания.

"У обывателя эти два похожих термина могут вызвать путаницу. Хотя разница есть. Стратегические ядерные силы - это обобщенное название наших войск, у которых основное вооружение - ядерное. Тут три компонента – ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот и стратегическая авиация.

А вот стратегические силы сдерживания предназначены для разгрома противников России с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Подчеркиваю: различных видов оружия, а не только ядерного.

Особый режим боевого дежурства - это высшая степень боеготовности. За ней следует только "полная боеготовность", когда в любой момент может быть задействована "красная кнопка". Или "ядерный чемоданчик". Кстати, их у нас три – у президента, у министра обороны и начальника Генштаба. Такая система позволяет застраховаться от любых ошибок в применении ядерного оружия", - сообщил Соловьев.

Напомним, на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958273-chto-oznachaet-osobyy-rezhim-boevogo-dezhurstva-sil-sderzhivaniya-kotoryy-vvel-putin/