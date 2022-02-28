Отключение от SWIFT, расширение "черного списка": новые санкции против России согласовали в ЕС

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Главы министерств иностранных дел Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении Российской Федерации за военную спецоперацию в Украине.

Об итогах переговоров сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Так, Евросоюзом принято решение отключить от системы SWIFT несколько российских банков. Каких именно, пока не уточняется.

Подробнее о системе SWIFT и о том, как отключение России от этой системы может сказаться на Казахстане, можно прочитать здесь.

В рамках нового пакета санкций на территории Евросоюза вводится запрет на вещание российских СМИ Russia Today и Sputnik.

По словам Борреля, санкции ЕС заморозят около половины финансовых резервов России. Он добавил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT, поскольку экономика РФ связана с экономиками других стран.

Помимо прочего, главы МИД ЕС договорились расширить санкционные списки, туда добавят "российских олигархов" и ключевые политические и военные фигуры.

"Мы договорились расширить (список) людей и компаний, которые будут объектом ограничительных мер… Он включает российских олигархов и бизнесменов, чье попадание в список имеет серьезный экономический эффект, а также политические фигуры, которые играют ключевую роль в путинской системе в России. Как те, кто сеет пропаганду, - пропагандисты, так и военные", - цитирует издание Борреля.

Все эти решения должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958290-otklyuchenie-ot-swift-rasshirenie-chernogo-spiska-novye-sanktsii-protiv-rossii-soglasovali-v-es/