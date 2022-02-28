"Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу
С 28 февраля российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
Как объяснили в компании, приостановка полетов связана с введенными европейской стороной ограничениями - Евросоюз в рамках третьего пакета санкций в отношении России полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных.
Когда ограничения будут сняты, пока неизвестно.
В компания отметили, что рейсы отменены до специального уведомления. Пассажиров просят следить за информацией на сайте и официальных аккаунтах перевозчика в социальных сетях.
Вернуть деньги за билеты можно, обратившись в call-центр компании, через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958293-aeroflot-otmenil-vse-reysy-v-evropu/