"Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу

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С 28 февраля российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Как объяснили в компании, приостановка полетов связана с введенными европейской стороной ограничениями - Евросоюз в рамках третьего пакета санкций в отношении России полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных.

Когда ограничения будут сняты, пока неизвестно.

В компания отметили, что рейсы отменены до специального уведомления. Пассажиров просят следить за информацией на сайте и официальных аккаунтах перевозчика в социальных сетях.

Вернуть деньги за билеты можно, обратившись в call-центр компании, через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958293-aeroflot-otmenil-vse-reysy-v-evropu/