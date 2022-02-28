Турция закроет проливы для военных кораблей России и Украины

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Анкара назвала военную операцию России в Украине войной и решила задействовать соответствующие положение Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы.

Об официальной позиции Турции сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk. Перевод выступления министра опубликовало РБК.

По словам Чавушоглу, Турция будет неукоснительно соблюдать статью 19 Конвенции Монтрё по отношению к сторонам конфликта.

"19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну", - сказал Чавушоглу.

Как уточняет издание, статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.

Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.

Отметим, 24 февраля после объявления Путиным о начале операции в Украине Зеленский обратился к Турции с просьбой закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей.

Однако до сегодняшнего дня проливы Босфор и Дарданеллы по-прежнему оставались открыты для российских кораблей.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в мировой океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пригласил Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.

Ранее Эрдоган упрекнул НАТО в недостаточной помощи Украине, а до этого назвал действия России в Украине недопустимыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958278-turtsiya-zakroet-prolivy-dlya-voennyh-korabley-rossii-i-ukrainy/