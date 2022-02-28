FIFA запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием российских команд

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Международная федерация футбола (FIFA) ввела ряд санкций в отношении России. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

В начале своего заявления федерация призвала к восстановлению мира и началу конструктивного диалога.

Кроме того, сообщается, что FIFA поддерживает тесный контакт с Украинской ассоциацией футбола и членами украинского футбольного сообщества, которые обращаются за поддержкой, чтобы покинуть страну, пока продолжается нынешний конфликт.

Относительно российских команд FIFA в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) вводит следующие ограничения:

на территории России не буду проводится международные соревнования, а домашние матчи будут проходить на нейтральной территории и без зрителей;

ассоциация-член, представляющая Россию, должна участвовать в любом соревновании под названием "Футбольный союз России (РФС)", а не "Россия";

в матчах с участием команд Российского футбольного союза не будут использоваться флаг и гимн России.

Эти правила будут действовать до специального уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958289-fifa-zapretila-ispolzovat-flag-i-gimn-rossii-v-mezhdunarodnyh-matchah-s-uchastiem-rossiyskih-komand/