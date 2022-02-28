"Украинцы не хотели этой войны, но будут воевать": глава МИД Украины обратился к россиянам (видео)

Дмитрий Кулеба. Кадр из видео: instagram.com/dmytro_kuleba

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал в своем Instagram-аккаунте обращение к россиянам. Политик заявил, что президент РФ Владимир Путин "втянул жителей России в свою войну, а россияне теперь вынуждены расплачиваться".

Кулеба отметил, что Путин объявил "захватническую войну против Украины". Обращаясь к россиянам, украинский министр отметил, что президент РФ послал в Украину "сыновей, мужей для того, чтобы они убивали украинцев, захватывали землю и разрушали города".

"Украинцы не хотели этой войны, но украинцы будут воевать - за свои земли, за свои дома. Каждый берет в руки оружие и защищает свое государство. Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь за нее вы", - заявил украинский дипломат.

По его словам, из-за действий президента РФ страдает простое население - курс рубля уже "улетел в пропасть", поскольку российские банки отключают от международных финансовых систем, люди не смогут расплачиваться картами.

"Это только начало. Дальше будет хуже - экономика покатится вниз, а цены будут расти, там инфляция", - заявил глава украинского МИД.

Он добавил также, что страдать от этой войны придется не только украинцам, но и россиянам.

"Я думаю, что у вас есть просто инструмент, как остановить это безумие. Требуйте от Путина остановить войну. Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире", - добавил Кулеба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958292-ukraintsy-ne-hoteli-etoy-voyny-no-budut-voevat-glava-mid-ukrainy-obratilsya-k-rossiyanam-video/