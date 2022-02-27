"Я не верю в результат такой встречи": Зеленский о грядущих переговорах с Россией (видео)

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также поделился своими ожиданиями о переговорах с Российской Федерацией.

По словам Зеленского, Лукашенко сам предложил провести переговоры с РФ на территории Беларуси во время последнего телефонного разговора с президентом Украины.

Слова Зеленского опубликовало издание "Страна.ua".

"Разговор с Александром Лукашенко был очень предметным. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты, самолеты и вертолеты. Я не хочу, чтобы в Украину из Беларуси уходили войска. И он меня заверил в этом", - сообщил украинский лидер.

Как пишет издание, в разговоре Лукашенко пообещал "не нападать на Украину и не предоставлять свою территорию для ракетных ударов".

Кроме того, белорусский президент сам предложил организовать встречу с российской делегацией на границе Беларуси и Украины.

"Я не верю в результат такой встречи. Но пусть попробуют, чтобы потом у граждан Украины не было сомнений в том, что я не пытаюсь остановить войну", - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной. Однако на это Зеленский заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не на территории Беларуси.

Тем не менее позже Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958268-ya-ne-veryu-v-rezultat-takoy-vstrechi-zelenskiy-o-gryaduschih-peregovorah-s-rossiey-video/