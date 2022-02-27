Слухи об отправке казахстанских военных в Украину опровергли в Минобороны

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В социальных сетях распространяется информация о том, что казахстанских военнослужащих отправляют в Украину. Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана порталу Stopfake.kz, эта информация не соответствует действительности.

"Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

Между тем сообщаем, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ. Кроме того, в указанный период из Алматинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958264-sluhi-ob-otpravke-kazahstanskih-voennyh-v-ukrainu-oprovergli-v-minoborony/