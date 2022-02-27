Дуров: Прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуют Telegram-каналы

Павел Дуров. Фото: Getty Images/ Manuel Blondeau - Corbis / Contributor

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о том, что в Украине и России могут ограничить работу Telegram-каналов.

По его словам, к такому решению его команда пришла из-за фейков, которые заполонили мессенджер.

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность", - заявил Павел Дуров.

Он также призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяют Telegram-каналы в настоящее время.

"Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров.

Однако спустя полчаса, Дуров опубликовал новое обращение, в котором заявил, что отключать Telegram в России и Украине не будут.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", - написал основатель мессенджера.

Напомним, что ранее россияне сообщили о сбоях в работе Instagram. Кроме того, Twitter начал работать со сбоями в РФ.

Также мы сообщали, что 25 февраля Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой Российской Федерации частично ограничил доступ к Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958263-ogranichit-rabotu-telegram-kanalov-mogut-v-ukraine-i-rossii/