Песков: Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 27 февраля, заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной.

Как сообщил Песков, в состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", — цитирует его РИА Новости.

МИД Беларуси подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что была сформирована делегация для переговоров с Украиной, но Киев "ушел со связи". Позже он сообщил, что наступление будет продолжено из-за отказа от переговоров. Свою позицию по этому поводу озвучили в офисе президента Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958222-peskov-rossiyskaya-delegatsiya-pribyla-v-belorussiyu-na-peregovory-s-ukraintsami/