Опубликовано полное видео с заявлением Путина о начале военной операции в Донбассе

Владимир Путин. Кадр из видео: YouTube/Sputnik на русском

Sputnik Россия опубликовали видеоролик объявления Путиным начала специальной военной операции в Донбассе.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

Тем временем американские журналисты сообщили, что военная техника пересекла границу Украины со стороны Беларуси. В Киеве включили сирены, в некоторых украинских городах слышны звуки взрывов.

По словам СМИ, в Одессе и Мариуполе начал высаживаться российский десант.

Лидеры европейских стран осудили действия России в отношении Украины и пригрозили решительными мерами.

Все новости по ситуации в Украине читайте здесь >>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957677-opublikovano-polnoe-video-s-zayavleniem-putina-o-nachale-voennoy-operatsii-v-donbasse/