CNN сообщает, что военная техника пересекла границу Украины со стороны Беларуси

Военная техника из Беларуси. Фото: Госпогранслужба Украины

Телеканал CNN опубликовал видео и фото пересечения украинской границы военной техникой. Информацию подтвердила погранслужба Украины.

Журналисты телеканала сообщили, что в Украину из Беларуси вошли войска с военной техникой.

По их словам, колонна была замечена в 6:48 утра по местному времени на пересечении местностей Сеньковка в Украине и белорусской Веселовки.

В связи с этим представитель минобороны США заявил, что они отслеживают сообщения о военных из Беларуси. Пока не понятно, были ли это белорусские или российские войска.

Госпогранслужба Украины заявила в Facebook о "нападении" войск России при поддержке Беларуси.

"Около 5.00 государственная граница Украины на районе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась нападению российских войск при поддержке Беларуси. Нападения на пограничные подразделения, пограничные снаряжения и контрольно-пропускные пункты происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия", - гласит сообщение.

Все новости по ситуации в Украине читайте здесь >>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957662-cnn-soobschaet-chto-voennaya-tehnika-peresekla-granitsu-ukrainy-so-storony-belarusi/