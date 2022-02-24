Военная операция России в Донбассе: реакция международного сообщества

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Лидеры стран мира выразили осуждение в отношении военной операции России в Донбассе и пригрозили решительными мерами.

"Я решительно осуждаю необоснованное военное нападение России на Украину, это вновь является вопиющим нарушением ее территориальной целостности и суверенитета. Наши мысли с Украиной и ее народом в эти трудные часы. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - написал в Twitter канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он добавил, что обсудил ситуацию с лидерами Еврокомиссии и Евросовета. Нехаммер пригрозил решительным ответом.

Такое же мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Канцлер ФРГ Говард Шольц назвал происходящее вопиющим нарушением международного права, передает N24 без ссылки на источник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила привлечь Россию к ответственности.

"В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - заявила она.

Осудил военную операцию в Донбассе глава МИД Дании Йеппе Кофод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957656-voennaya-operatsiya-rossii-v-donbasse-reaktsiya-mezhdunarodnogo-soobschestva/