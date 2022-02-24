Ашимбаев: Казахстан не имеет права направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о ситуации в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом, в данной ситуации очень важно путем переговоров искать мирное разрешение данного конфликта. Мы видим, что ситуация обострилась. Вышла на новый уровень эскалации, и в этой ситуации очень важно, тем не менее, искать политическое решение данного конфликта, путем переговоров", – сказал Маулен Ашимбаев.

Как подчеркнул спикер, переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон.

"Наверное, не менее эффективными были бы переговоры в рамках ООН на базе устава этой организации. Сегодня ООН является ключевой международной организацией, которая рассматривает такого рода вопросы, поэтому мы считаем, и это мое личное мнение, что здесь есть возможность для дипломатического решения данного кризиса, и нужно принимать все необходимые решения", – добавил спикер сената.

В целом, как отметил Ашимбаев, в этой ситуации нужно исходить из следующего: Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.

"В этой связи возникает вопрос: возможно ли направление казахстанских миротворцев в зону конфликта? Здесь позиция наша тоже однозначная. В соответствии с уставом ООН и в соответствии с другими документами, Казахстан за пределы стран ОДКБ может направлять наших миротворцев только в соответствии с мандатом ООН.

В соответствии с уставом Договора коллективной безопасности, миротворческие силы стран ОДКБ, войска стран ОДКБ могут применяться только на территории стран-участниц. Зона конфликта не входит в территорию стран-участниц.

Поэтому мы не имеем в соответствии с этими договорами, в соответствии с ратифицированными соглашениями, направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта. Но если какая-то ситуация возникает и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет решение", – резюмировал Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957679-ashimbaev-kazahstan-ne-imeet-prava-napravlyat-mirotvortsev-v-ramkah-odkb-v-zonu-konflikta/