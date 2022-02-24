СМИ сообщили, что в Киеве включили сирены
В столице Украины Киеве звучат сирены. Видеоролик был опубликован в Сети.
Об этом сообщили в УНИАН.
Жители Харькова слышат взрывы.
Взрывы слышны в ряде украинских городов, включая Киев.
Такая же ситуация наблюдается в центре Луганска.
Ранее СМИ сообщили, что российский десант начал высаживаться в Мариуполе и Одессе. Также войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
Тем временем стало известно, что Зеленский провел переговоры с Байденом и премьером Британии Джосоном. Последние высказали свою позицию в сложившейся ситуации.
Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.
Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.
Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957649-smi-soobschili-chto-v-kieve-vklyuchili-sireny/