МИД Казахстана объявил об эвакуации наших граждан из Украины

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В связи с последними событиями в Украине посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан, сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в gосольство РК по адресу: г. Киев, ул. Ильенко, д. 26; и по телефонам "горячей линии": +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58", – говорится в сообщении МИД РК.

Кроме того, казахстанцы могут обращаться в офисы почетных консулов РК, расположенных в:

Харькове (консульский округ охватывает Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области);

Львове (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольськая, Хмельницькая, Черновецкая и Львовская области);

Одессе (Николаевская, Херсонская и Одесская области);

Днепре (Днепропетровская область).

Министерство иностранных дел сообщило об открытии "горячей линии" для обращения казахстанских граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.

Напомним, 22 февраля в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в случае военных действий в Украине наших граждан эвакуируют.

24 февраля Украина из-за возможных угроз безопасности ограничила свое воздушное пространство. Казахстанским авиакомпаниям запретили летать над Украиной.

Также сегодня российский президент в специальном обращении к россиянам заявил о начале военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957675-mid-kazahstana-obyavil-ob-evakuatsii-nashih-grazhdan-iz-ukrainy/