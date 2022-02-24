СМИ сообщили, что в Одессе и Мариуполе начал высаживаться российский десант
Как сообщила Украинская правда, в Одессе и Мариуполе начал высаживаться российский десант.
При этом Одесса частично осталась без электроснабжения.
"Сообщается также об ушибах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносят также военные объекты в районе Днепра", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о том, что российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова.
Тем временем Путин призвал украинскую сторону сложить оружие. А журналисты сообщили о взрывах в Киеве и Харькове.
Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.
Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.
Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.
Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957642-smi-soobschili-chto-v-odesse-i-mariupole-nachal-vysazhivatsya-rossiyskiy-desant/