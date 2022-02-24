Путин обратился к жителям Украины и назвал действия России самозащитой

Владимир Путин. Кадр видео: YouTube канал Первый канал

Путин обратился к украинцам со словами, что действия России являются на данный момент самозащитой. А жители Крыма в свое время сделали свой выбор, передает РИА Новости.

"Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете "нациками". Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор - быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали", - говорит Путин.

Он добавил, что Россия не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

"Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - подчеркнул он.

Путин призвал украинцев к взаимодействию в данной ситуации.

"Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно", - сказал политик.

Все новости по ситуации в Украине читайте здесь >>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957617-putin-obratilsya-k-zhitelyam-ukrainy-i-nazval-deystviya-rossii-samozaschitoy/