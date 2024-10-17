Будет ли у Казахстана своя соцсеть, ответили в Минцифры

Сегодня, 17 октября, глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса рассказал, почему у Казахстана нет собственной соцсети, передает корреспондент NUR.KZ.

"В мире около 200 стран, а социальных сетей можно пересчитать по пальцам. Здесь нет такого, что каждая страна бьется за то, чтобы создать свою сеть. Это требует колоссальных ресурсов на поддержание технологий. Чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически безопасна, чтобы взлома не было", - заявил он.

Иначе, по его словам, такой соцсетью никто не будет пользоваться.

"Ведь кто в таком случае будет пользоваться платформой, если протокол безопасности будет не стабилен? Это очень дорогостоящее удовольствие - создание своей социальной сети. В стране был ряд попыток по разработке приложений, но они не увенчались успехом", - добавил он.

Добавим, недавно глава Минцифры заявил, что Казахстан достиг соглашения с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса. Он отметил, что это важный шаг для повышения контроля над контентом.

Напомним, в конце июня текущего года основатель Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео едущим на эскалаторе в Astana Hub.

Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. В августе текущего года Жаслан Мадиев рассказал, что Павел Дуров повторно приезжал в Казахстан.

Добавим, в октябре 2022 года стало известно, что TikTok откроет представительства в Астане и Алматы.