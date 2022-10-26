TikTok откроет представительства в Астане и Алматы

Логотип TikTok. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе Анастасия Панина на Astana Media Week рассказала о планах по расширению платформы, передает корреспондент NUR.KZ.

Панина отметила, что в Казахстане проживает довольно творческая аудитория. По ее словам, данной платформой люди пользуются, чтобы выразить себя.

"Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы, как платформа, хотим быть ближе к нашему сообществу, поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане.

У нас будет офис в Астане и в Алматы. И мы будем рады выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, с государством, делая контент в TikTok максимально интересным и полезным", — заверила она.

При этом спикер подчеркнула, что TikTok невероятно популярен в Казахстане.

"У нас есть программа по развитию креаторов, в рамках которой мы смотрим, какие авторы интересны аудитории, и мы предоставляем им возможность ознакомиться со всеми инструментами платформы.

Мы делаем образовательные программы для того, чтобы они могли вынести их на новый уровень. Например, учитель химии Улан Усенов делает видеоролики, в которых рассказывает о химии, невероятно интересно проводит эксперименты, накладывает музыку. И это по-настоящему вдохновляющее для многих учителей", — пояснила Анастасия Панина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994240-tiktok-otkroet-predstavitelstva-v-astane-i-almaty/