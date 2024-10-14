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Офис Telegram планируют открыть в Казахстане

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Telegram в телефоне
Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан достиг соглашения с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

На сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о встрече Жаслана Мадиева с представителями Торговой палаты США, а также компаний Meta и Apple.

Сообщается, что на встречах были подняты темы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей. Во время переговоров глава Минцифры поднял тему открытия в Казахстане представительств Telegram, TikTok, WhatsApp.

"Мы активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом", - заявил Жаслан Мадиев.

Также сообщается о начале работы с Meta по борьбе с мошенническими схемами. Представители Meta отметили, что интернет-мошенничество, с которым сталкивается Казахстан, является общей проблемой для многих стран. За последний квартал Meta заблокировала 1,2 миллиарда фейковых аккаунтов по всему миру, используя технологии искусственного интеллекта.

Напомним, в конце июня текущего года основатель Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео едущим на эскалаторе в Astana Hub.

Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. В августе текущего года Жаслан Мадиев рассказал, что Павел Дуров повторно приезжал в Казахстан.

Добавим, в октябре 2022 года стало известно, что TikTok откроет представительства в Астане и Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2173849-ofis-telegram-planiruyut-otkryt-v-kazahstane/

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