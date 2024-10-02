"Задолго до прошлой недели": Дуров заявил о раскрытии данных преступников с 2018 года

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором заявил, что процесс раскрытия IP-адресов и телефонов был налажен еще с 2018 года, передает NUR.KZ.

Дуров написал, что его предыдущий пост мог показаться объявлением о серьезном изменении в работе Telegram.

"Но на самом деле мало что изменилось. С 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников, согласно нашей политике конфиденциальности в большинстве стран", - заявил Дуров.

По его словам, если команда мессенджера получала правильно оформленный юридический запрос, проводилась проверка, после чего данные опасных преступников раскрывались.

"Этот процесс существовал задолго до прошлой недели", - отметил Дуров.

Он подчеркнул, что существует специальный бот, который показывает количество обработанных запросов на данные пользователей и привел в пример данные из Индии, Бразилии и Европы.

"Чтобы уменьшить путаницу, на прошлой неделе мы оптимизировали и унифицировали нашу политику конфиденциальности в разных странах. Но наши основные принципы не изменились", - добавил Дуров.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции – он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

А позже сам Дуров обратился к пользователям мессенджера, сообщив об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал Дуров.