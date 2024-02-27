Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

eGov.kz будет временно недоступен из-за смены часового пояса

Опубликовано:

Мужчина работает за ноутбуком
Ноутбук. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

Сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на портал.

"В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 с 22:00 29 февраля 2024 года до 02:00 1 марта 2024 года будут проводиться технические работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

  • портал eGov.kz и его компоненты;
  • мобильное приложение egov mobile;
  • единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";
  • единая информационная система "Техосмотр";
  • сервис электронных обращений e-Otinish;
  • и другие информационные системы, государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

В МЦРИАП призвали казахстанцев активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS). А также предложили универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2063207-egovkz-budet-vremenno-nedostupen-iz-za-smeny-chasovogo-poyasa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.